Após Mundial em branco, Vitor Roque tenta aprovação no Palmeiras

Vitor Roque chegou ao Palmeiras com status de grande contratação. Após uma negociação complicada com o Barcelona e o Real Betis, o atacante chegou ao Alviverde como o reforço mais valioso da história do futebol brasileiro, pelo valor de R$ 155 milhões, e uma das grandes esperanças do clube para o Mundial de Clubes.

Entretanto, o negócio ainda não trouxe o resultado esperado. No torneio dos Estados Unidos, a frustração foi ainda maior. Roque não balançou as redes nenhuma vez e chegou a amargar o banco de reservas no confronto contra o Inter Miami. Ao todo, o jogador atuou em 286 minutos da competição e não participou de nenhum lance de gol.

Além de não ter dado o resultado esperado no Mundial, o atacante ainda parece estar se adaptando ao estilo de jogo do time. Em cinco meses de Palmeiras, Roque atuou em 24 partidas e marcou apenas três gols. O jejum do jogador de 20 anos já chega a nove jogos, seu último gol foi no clássico contra o São Paulo, já na reta final da partida.

Com contrato até dezembro de 2029, Vitor Roque mira uma nova sequência para conseguir conquistar a confiança do torcedor palmeirense. A expectativa é que o atacante consiga aproveitar o retorno do Brasileirão, além da Copa do Brasil e da Libertadores, para fazer valer a esperança depositada em sua chegada.

