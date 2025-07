Botafogo concretiza venda do zagueiro Jair ao Nottingham Forest, da Inglaterra

Jair foi um dos destaques do Botafogo na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo anunciou, na manhã desta sexta-feira (11), que concluiu a venda do zagueiro Jair para o Nottingham Forest, da Inglaterra, o mesmo clube que contratou o atacante Igor Jesus após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Diante disso, o jogador, de 20 anos, terá sua primeira oportunidade no futebol europeu e atuará ao lado do companheiro na Premier League. Assim, os valores fixos da venda giram em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,3 milhões, na cotação atual) à vista, segundo informações do portal “ge”.

Nesse sentido, em seu perfil oficial, o Alvinegro agradeceu o defensor pelos serviços prestados. Além disso, destacou a dedicação do atleta dentro das quatro linhas, desejou sucesso e oficializou a venda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

Vale lembrar que durante a disputa do torneio da Fifa, John Textor, dono da SAF alvinegra, admitiu que a negociação estava bem encaminhada. Ele esperava voltar ao Brasil para concretizá-la. Algo que pesou para a venda foi a boa relação do norte-americano com o dono do Forest, o empresário grego Evangelos Marinakis.

Jair foi um dos destaques do Botafogo no Mundial e se consolidou após lesão de Bastos. Afinal, ele teve bom desempenho e marcou um dos gols da vitória na estreia sobre o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. Na época, o clube carioca acertou de pagar ao Santos 12 milhões de euros fixos em transação que ainda contava com 2 milhões de euros em bônus

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.