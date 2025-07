Matheus Gonçalves se destaca e busca chance no Flamengo: ‘Será aqui ou em outro lugar’

Matheus Gonçalves se destacou no empate do Flamengo com o Botafogo pelo Brasileirão sub-20 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A equipe sub-20 do Flamengo entrou em campo, nesta quinta-feira (10), e ficou no empate por 2 a 2 com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da categoria, no Luso-Brasileiro. Assim, em campo, Matheus Gonçalves voltou a atuar pela base e estufou a rede em duas oportunidades. Ao fim da partida, o jovem, de 19 anos, afirmou que irá conversar com o técnico Filipe Luís sobre suas chances entre os profissionais.

Por outro lado, caso a resposta seja negativa, o atleta buscará outra opção na atual janela de transferências que abriu, oficialmente, nesta semana.

“Todo jogador é assim, a gente só fica feliz quando joga. Eu vou procurar conversar com o Filipe, ver o que ele quer e o que ele acha que eu tenho que fazer. Mas minha vontade é ficar, eu jogo no Flamengo desde os 12 anos, estou muito focado aqui, treinando bastante para receber minhas oportunidades. Infelizmente é um ciclo de todo atleta, se eu não conseguir oportunidade aqui vai ser em outro lugar. Mas eu quero ficar e dando meu máximo para conseguir tudo que eu almejo nessa temporada”, disse.

Pedido para voltar à base

O jogador soma 55 partidas entre os profissionais, porém teve pouco espaço com Filipe Luís. Apesar dos elogios nos treinos, o jovem pediu para atuar pelo sub-20 para ter minutagem.

“Só para esclarecer, muita gente acha que quando desço eu fico chateado, mas na verdade é um pedido. Como eu não tenho muita oportunidade lá em cima eu peço para estar jogando, para ter minutos, o que é sempre bom para quando estiver em cima estar muito preparado quando tiver uma oportunidade”, explicou.

“Todo mundo me elogia nos treinos, então só para deixar bem claro que não é nada de extracampo. Vejo muita gente falando que é extracampo, que vou mal nos treinos, mas deixar bem claro que vou muito bem nos treinos, sempre um dos melhores, como sou mais novo tenho que dar minha vida sempre, né? E descer para o sub-20 é muito gostoso, jogar com a minha rapaziada da minha idade, a maioria eu fui criado desde novinho”, concluiu.

