Szczesny, do Barcelona, passa por três etapas e vai do loiro ao careca por ordem em casa

Szczesny, goleiro do Barcelona, fica careca após brincadeira com companheiros de elenco - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Uma brincadeirinha de pré-temporada custou o cabelo de Wojciech Szczesny. Isso porque inspirado por companheiros de Barcelona como Lewandowski, Gavi e Lamine Yamal, o goleiro polonês decidiu aderir à moda de ”nevar”. A mudança de visual, aliás, ocorreu desta forma: como uma brincadeira entre experientes e jovens do elenco catalão. Clima típico dos períodos de preparação para a nova temporada.

Acontece que o goleiro esqueceu de combinar as regras com sua esposa, Marina Luczenko. A cantora, mãe de seus dois filhos, reagiu negativamente à mudança, e o polonês precisou antecipar o adeus ao loiro. Na segunda tentativa de agradar, ele tingiu os fios de preto. “Não gostou, então tive que mudar”, escreveu o jogador ao compartilhar o resultado nas redes sociais.

O cabelo preto

A nova tentativa tampouco amenizou o clima ou mudou a opinião de Marina, que se manteve contrária ao visual. O goleiro, já sem qualquer outra opção, decidiu raspar completamente o cabelo. “Ela não gostou do preto. Só havia uma solução…”, disse ele ao reaparecer nas redes sociais.

Renovação com o Barcelona

Wojciech renovou oficialmente seu vínculo com os catalães no dia 07 de julho, com validade até junho de 2027. Vale recordar que o polonês chegou a anunciar sua aposentadoria do futebol ao fim da temporada 2023/24, quando ainda defendia a Juventus. Contudo, aceitou o convite da equipe blaugrana em setembro do ano passado para substituir Ter Stegen, lesionado à época.

Desde que chegou à Espanha, Szczesny acumulou números expressivos. Disputou 30 partidas, conquistou a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e o título de LaLiga. Além disso, terminou 14 desses compromissos sem sofrer gols. A consistência nas atuações foi decisiva para a renovação e elevou o status do goleiro junto à comissão técnica e torcida.

Inclusive, o próprio atleta comentou sobre as diferenças entre sua passagem anterior pela Juventus e a atual fase no clube catalão. “Tudo era diferente: a escalação, a organização defensiva, os gols, a obsessão pelo resultado final. Cada derrota ou cada erro tem um peso diferente, mas isso também se aplica aos muitos elogios após uma grande defesa”, disse ao ‘CalcioMercato’.