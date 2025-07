Corinthians busca reforço para as pontas e deixa Carlos Vinicius em espera

O Corinthians já definiu sua principal meta para a janela de transferências: contratar pelo menos um atacante de lado. Contudo, a prioridade impediu que o clube avançasse nas tratativas com o centroavante Carlos Vinicius, que está livre no mercado após deixar o Fulham, da Inglaterra.

Afinal, apesar de o jogador ter sido oferecido e demonstrado interesse em atuar pelo Timão, inclusive aceitando reduzir suas exigências financeiras, a diretoria optou por adiar qualquer movimentação nesse sentido. O nome do atacante segue no radar, mas só deverá ser considerado novamente caso a busca por pontas fracasse.

Além da questão técnica, o aspecto financeiro pesa nas decisões do clube nesta janela. Enfrentando sérias dificuldades de caixa, o Corinthians tem evitado comprometer ainda mais a folha salarial. A escassez de recursos, inclusive, foi determinante para a desistência na negociação por Biel. O clube paulista ofereceu 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atacante, mas o Sporting, de Portugal, só aceitava vendê-lo por 7 milhões de euros por 90%. Assim, as conversas não avançaram.

Outras tentativas também fracassaram por causa de questões financeiras, com os detalhes mantidos sob sigilo. Além disso, o Corinthians tem enfrentado resistência nas tratativas por conta de sua reputação no mercado: clubes e empresários têm relutado em aceitar pagamentos parcelados e exigem valores à vista.

Corinthians se prepara para a volta no Brasileiro

A janela de transferências seguirá aberta até setembro. Enquanto isso, o Timão se prepara para voltar aos gramados. Neste domingo, às 19h, o Timão encara o RB Bragantino, na Neo Química Arena. A partida acontece pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro.

