??der Militão reacende polêmica com Karoline Lima em homenagem à filha: ‘Pai reborn’

Éder Militão usou suas redes sociais na última quinta-feira (10) para celebrar o aniversário de três anos da filha Cecília. Apesar de ter feito a postagem com tom afetuoso, declarando-se à menina, seguidores resgataram polêmicas envolvendo a participação do zagueiro do Real Madrid na criação da criança — no vínculo afetivo e financeiro — nos comentários.

“Três anos da maior alegria da minha vida, do sorriso que enche meu coração de felicidade e olhar que acalma meu coração. Cecília, minha filha, que Deus siga abençoando sua vida com amor e que possa te ajudar a escrever capítulos lindos em toda sua vida. Papai te ama muito, filha”, escreveu.

Nos comentários, uma predominância de mensagens recordando especialmente a polêmica de Pirituba se sobressaiu. Trata-se ainda do início dos desentendimentos entre o ex-casal, quando o jogador propôs que Karoline Lima fosse morar com a filha no bairro da zona oeste de São Paulo. Com um dos salários mais altos do futebol europeu, o defensor sofreu inúmeras críticas de internautas pela postura com a família.

“Vão comemorar em Pirituba?”, questionou uma internauta, enquanto outra respondeu: “Imagina se não fosse a maior alegria…”. Em uma das interações, uma seguidora chegou a referir-se ao atleta como “Pai reborn”.

Éder Militão x Karoline Lima

Outras polêmicas vieram depois e deixaram o jogador ainda mais em evidência. Em 2024, por exemplo, o zagueiro ingressou na Justiça para pedir a guarda unilateral de Cecília, alegando alienação parental. A ação provocou intensa mobilização na web, com críticas dirigidas a ele e manifestações de apoio à influenciadora. Éder Militão chegou a restringiu comentários em suas redes à época.

A decisão judicial deu razão a Karoline, que manteve a guarda da filha após o processo ser concluído.

Festa temática

Karoline Lima promoveu uma celebração intimista para filha Cecília em sua residência, no Rio de Janeiro. A festa ocorreu na área externa da mansão que divide com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, e teve como tema ”as escolhasde Ceci”. Isso porque a aniversariante optou por um evento que misturasse princesas, folclore brasileiro, com a Cuca, por exemplo, e jacarés.

Léo compartilhou registros da ocasião e fez uma declaração à enteada: “Parabéns, princesa. Deus te abençoe, te desejo o melhor da vida, muita energia boa e muita saúde. Amo você”. Karoline também publicou mensagens sobre o momento, destacando a transformação que a maternidade trouxe desde o nascimento de Cecília.

A festa reuniu pessoas próximas à influenciadora, incluindo os filhos de Léo Pereira e da atual esposa de Éder, Tainá Castro. Embora os conflitos entre os pais da menina tenham sido expostos publicamente no passado, a celebração deixou evidente o esforço coletivo para preservar o bem-estar da criança.

