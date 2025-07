Diretoria do Grêmio prioriza a chegada de três reforços

O Grêmio promete intensificar os esforços para reforçar o elenco nesta janela de transferências. O objetivo da diretoria é contratar um zagueiro destro, um primeiro volante e um meio-campista com características criativas.

Com relação ao defensor, um desejo desde o fim do ano passado, o clube já tentou Adryelson, mas a alta pedida do Lyon, acima de R$ 26 milhões, e a postura irredutível em apenas aceitar vendê-lo atrapalharam o negócio.

O único reforço que o Grêmio conseguiu até o momento foi o meia Alex Santana, que chegou do Corinthians por empréstimo de seis meses. O camisa 80 tem a versatilidade em atuar tanto como segundo volante ou até em uma função mais criativa, mas a diretoria ainda insiste em um volante a pedido da comissão técnica.

Alysson não resolveu o problema do elenco

A rápida ascensão do atacante Alysson, que joga geralmente atua aberto pelo lado direito, não mudou o planejamento da diretoria. que ainda busca um jogador que possa realizar duas funções táticas.

Em um primeiro momento, o Grêmio não pensa em liberar espaço no elenco. Mas, se houver alguma venda, a direção analisará contratar outras opções para preencher a lacuna. Alguns exemplos são o zagueiro Gustavo Martins, que desperta interesse de vários clubes no mercado internacional. O meia Monsalve também foi alvo de consultas de equipes da Rússia, mas não houve proposta.

