No radar do Arsenal, Gyokeres informa que não atuará mais pelo Sporting

Gyokeres tem se destacado por seu faro de gol com a camisa do Sporting - (crédito: Foto: Divulgação/Sporting)

Cobiçado no mercado, Viktor Gyokeres informou ao Sporting que não atuará mais pelo clube. De acordo com o portal “The Atletic”, o atacante conversou com o presidente dos Leões, Frederico Varandas, e não se apresentou para treinar na pré-temporada.

Afinal, o jogador é alvo do interesse do Arsenal na atual janela de transferências. Ainda segundo a publicação, o sueco não gostou da postura do clube português em relação a sua possível transferência.

Assim, o atacante acertaria sua saída por 60 milhões de euros (R$ 390,3 milhões) fixos + 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) em bônus. No entanto, o Sporting recusou a proposta, mesmo após os Gunners oferecerem tal quantia.

A recusa irritou o artilheiro, que decidiu deixar o clube e seguir um novo caminho em sua carreira a partir da próxima temporada. O caminho deve ser mesmo o Arsenal, que pretende contar com o goleador como referência de seu sistema ofensivo.

Gyokeres tem se destacado no futebol português. Na temporada 2024/25, foi campeão do Campeonato Português e da Taça de Portugal e marcou 54 gols em 52 partidas.

Por fim, o atacante, de 27 anos, já atuou na Inglaterra, com passagens por Brighton, Swansea City e Coventry City, mas sem grande brilho. Entretanto, desde que chegou ao Sporting em 2023, vive sua melhor fase na carreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.