Crespo terá reunião com diretoria por novo lateral-direito no São Paulo

Crespo terá reunião com diretoria do São Paulo por um novo lateral-direito - (crédito: Foto: Reprodução/instagram)

Esta sexta-feira (11) promete ser agitada para o técnico Hernán Crespo. Após comandar o treino da manhã, o treinador embarca com a delegação do São Paulo rumo ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo neste sábado (12), pelo Brasileirão. Mas o dia de trabalho não termina por aí.

No hotel em que a equipe ficará hospedada, Crespo participará de uma reunião com a diretoria de futebol para analisar nomes indicados pelo departamento de scout. O objetivo é a contratação de um lateral-direito com características específicas para atuar em seu esquema tático com três zagueiros. O clube busca um atleta com força física, potência e presença constante no ataque.

Quatro nomes foram aprovados pela equipe de análise e serão apresentados ao treinador. Aliás, a ideia é fechar com um atleta por empréstimo, evitando investimentos altos nesta janela.

Crespo, inclusive, chegou a sugerir o peruano Luis Advíncula, de 35 anos, do Boca Juniors, mas o clube argentino só aceitava a liberação mediante compra definitiva. Outro nome avaliado foi Bryan Carabalí, do Barcelona de Guayaquil. Aprovado pelo scout e comissão técnica, o jogador, porém, ficou fora dos planos por falta de um acordo com os equatorianos.

Chileno Tapia foi o primeiro reforço

Enquanto busca um lateral ideal, o São Paulo já acertou com seu primeiro reforço da janela. O atacante chileno Gonzalo Tapia, que estava no River Plate, foi a primeira contratação para o segundo semestre. Contudo, o clube deve seguir atrás de um lateral-direito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.