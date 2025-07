Thiago Mendes finaliza exames no Vasco, mas ficará fora dos dois próximos jogos

Único reforço do Vasco até o momento, Thiago Mendes desembarcou no Rio de Janeiro e já concluiu exames para o anúncio oficial, que deve acontecer na próxima semana. Assim, o volante, de 33 anos, ficará fora da sequência que o Cruz-Maltino fará longe do Rio de Janeiro, com jogos pelo Campeonato brasileiro e Sul-Americana.

A delegação cruz-maltina embarca para Brasília na tarde desta sexta-feira (11). Por lá, mede forças com o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada, no Mané Garrincha.

Em seguida, sem voltar para casa, os comandados do técnico Fernando Diniz viajam para Quito, no Equador. Eles encaram o jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle.

Em sua chegada no Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, o jogador afirmou ainda não estar 100% fisicamente para entrar em campo e estrear com a cruz de malta no peito.

“Estou muito feliz de estar no Vasco. Diniz é um baita treinador, sempre acompanhei ele. Não estou 100%, mas em uma ou duas semanas estarei pronto para jogar pelo Vasco. Estava com saudade do futebol brasileiro. Também o pedido dos meus filhos para voltar. Agora é treinar e estar 100% à disposição do treinador”, disse.

Até o momento, o clube informou que tem um pré-contrato com o volante. Contudo, ainda não houve o registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, assim como o anúncio e a apresentação oficial.

