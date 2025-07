Flamengo faz proposta para renovar com Filipe Luís

O Flamengo já iniciou a negociação para renovar contrato com o técnico Filipe Luís. A diretoria rubro-negra já fez a proposta ao treinador, que tem contrato até dezembro desta temporada. O clube quer um novo vínculo até o fim de 2027. Agora, o comandante avalia o documento. A informação é do “ge”.

Ídolo do Flamengo, Filipe Luís encerrou sua carreira em 2023 e se tornou treinador das categorias de base do clube carioca no ano seguinte. Ele foi vitorioso no sub-17 e no sub-20. No fim do ano, substituiu Tite na equipe principal.

Com pouco tempo no Flamengo, Filipe Luís conquistou três títulos: a Copa do Brasil de 2024, a Supercopa do Brasil de 2025 e o Campeonato Carioca de 2025. No Mundial de Clubes, ele conduziu o Rubro-Negro até às oitavas de final, onde perdeu para o Bayern de Munique.

No total, Filipe Luís é treinador do Flamengo há nove meses. Ele comandou o Rubro-Negro em 50 jogos, com 33 vitórias, 13 empates e apenas quatro derrotas.

Outras renovações

A diretoria do Flamengo também negocia outras renovações do elenco. Varela, que tem vínculo até o fim de 2025, já encaminhou a renovação e deve assinar o novo contrato em breve. Além dele, o Fla também renovar com Wallace Yan. O atacante tem contrato longo, até dezembro de 2027, e o que se debate no momento é um ajuste. Além da extensão do vínculo, ele, assim, receberá um aumento salarial.

O Flamengo, aliás, também chegou a iniciar conversas com Pedro e Arrascaeta nesta temporada, mas as negociações não avançaram. No caso do atacante, seu staff procurou a diretoria para negociar a extensão do vínculo, algo que havia sido prometido pela gestão passada. Na ocasião, ouviu de José Boto que o assunto seria resolvido assim que o jogador voltasse de lesão. O atacante retornou aos campos em abril, e o diretor de futebol ainda não procurou os empresários do atleta.

Por fim, Arrascaeta sinalizou o interesse de encerrar sua carreira no Flamengo e abriu negociações para renovar. O clube, no entanto, avaliou que os valores foram altos e congelou as tratativas com o propósito de voltar a conversar ao fim da temporada. A ideia inicial, aliás, era resolver a renovação logo após o Mundial de Clubes.

