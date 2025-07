Internacional pode fazer nova oferta por capitão do Argentinos Juniors

O Internacional concentra os esforços para contratar um volante. A diretoria pensa em fazer uma nova proposta ao Argentinos Juniors por Alan Rodríguez.

O clube entende que o uruguaio se encaixa no perfil traçado como ideal para a posição. Por isso, uma nova investida é vista com bons olhos. As tratativas entre os clubes permanecem em curso, e o Argentinos Juniors aguarda uma nova proposta.

A primeira oferta do Colorado foi de 4 milhões de dólares (quase R$ 22 milhões). Porém, o Argentinos Juniors considera como ideal para vender Alan uma proposta de 6 milhões de euros (próximo a R$ 33 milhões). O objetivo dos gaúchos é obter 80% dos direitos econômicos do jogador.

Importante ressaltar que o clube argentino possui 50% do passe e o Boston River, do Uruguai, é dono da outra parte. O Internacional, inclusive, identificou a necessidade da contratação de um volante após a venda de Rômulo no começo do ano.

Chegada de volante é vista com urgência pelo Inter

A versatilidade de Alan Rodríguez, aliás, também agrada ao Colorado. O uruguaio prefere jogar como segundo volante, mas também já atuou como meio-campista aberto pelo lado direito nesta temporada.

Neste ano, o uruguaio já entrou em campo 16 vezes, marcou dois gols e deu duas assistências. O Boca Juniors até demonstrou interesse no atleta e ameaçou ser um concorrente. No entanto, não formalizou proposta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.