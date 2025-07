Dentro e fora de campo: Neymar realiza sonho de torcedor com síndrome rara

Neymar já tinha balançado as redes antes mesmo de contribuir diretamente com a vitória santista em amistoso contra a Desportiva Ferroviária, em Cariacica, no Espirito Santo. Isso porque o astro do Santos realizou o sonho de Vicente Moreira, de 10 anos, diagnosticado com uma síndrome mitocondrial degenerativa e sem diagnóstico definitivo. O registro do encontro, inclusive, comoveu fãs e torcedores.

A visita aconteceu às vésperas do amistoso, ainda no hotel onde a delegação santista estava concentrada. O camisa 10 se encontrou com Vicente em um espaço reservado para eles, conversou com o menino, posou para fotos e entregou uma camisa autografada.

O Santos registrou e compartilhou o encontro nas redes sociais. “Um sonho realizado e várias imagens para relembrar sempre desse dia inesquecível! Vicente, de 10 anos, que vive uma batalha diária contra uma síndrome rara, conheceu nosso camisa 10, durante a passagem do Peixão por Espírito Santo para o amistoso em Cariacica”, escreveu o clube.

Mobilização nas redes sociais

O momento emocionante tornou-se possível após uma campanha conduzida por Laina Moreira, mãe de Vicente. Determinada a proporcionar ao filho a realização de um sonho, ela buscou apoio da torcida e de integrantes da comissão técnica santista. A articulação envolveu também familiares e voluntários locais, que auxiliaram na logística do encontro com Neymar.

Desafios médicos

Enquanto lida com a evolução da doença, a família de Vicente também enfrenta limitações econômicas. Laina lançou uma campanha de arrecadação para garantir a continuidade do tratamento do filho, com R$ 25 mil como meta. Trata-se da quantia necessária para cobrir três meses de cuidados essenciais.

Laina alega que os recursos estão se esgotando e pede atenção urgente. “Estamos lutando para alcançar a meta de R$ 25 mil e garantir 3 meses de cuidados essenciais. Mas já estão faltando algumas coisas e não temos mais reservas pra nada… e ele precisa de vocês agora”, relatou em um dos vídeos.

Atuação de Neymar

O camisa 10 ainda teve participação decisiva na vitória por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, em jogo válido pela Vitória Cup. Ele marcou um dos gols da equipe e viu Robinho Jr. contribuir com uma assistência, animando os torcedores que acompanharam o amistoso no Estádio Kléber Andrade.

A ocasião marcou o retorno do clube às atividades após a pausa provocada pelo Mundial de Clubes. O Peixe encara o Flamengo em seu próximo compromisso oficial, às 20h da próxima quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

