O atacante Pedro está fora do jogo entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não participou do treinamento coletivo na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, e não está entre os relacionados por Filipe Luís para a partida que marca o retorno do time ao Brasileirão. A informação é do “ge”.

No entendimento de Filipe Luís e seus auxiliares, Pedro não está tendo grande rendimento nas atividades no Flamengo. Aliás, na semana passada, o jornalista Mauro Cézar Pereira informou que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta para vender Pedro. A informação, assim, causou mal-estar no clube.

Após a disputa do Mundial de Clubes, o atacante Pedro se reuniu com Filipe Luís, que demonstrou apoio ao jogador. Além disso, o treinador se posicionou contra a venda do atleta e afirmou que conta com ele no elenco. No entanto, ele também pediu mais comprometimento ao camisa 9.

Mesmo dando apoio ao jogador, Filipe Luís e sua comissão técnica desejam outro centroavante no elenco com características de mais mobilidade. O técnico, afinal, quer um jogador que auxilie na pressão na saída de bola adversária. Pedro até faz isso, porém, atua de forma mais fixa.

Pedro no Mundial de Clubes

As maiores participações de Pedro no Mundial foram diante de Espérance, da Tunísia, e Los Angeles FC, dos EUA, as duas vezes como titular. Contra os tunisianos, ele atuou por 64 minutos e outros 81 minutos diante dos americanos. Contudo, ele não foi um dos destaques.

Contra os gigantes europeus, Pedro entrou aos aos 46 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, na fase de grupos. Na derrota para o Bayern de Munique por 4 a 2, o camisa 9 não saiu do banco de reservas. Assim, ele deixou a competição sem balançar as redes.

