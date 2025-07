Fluminense terá três confrontos diretos no Maracanã após Mundial de Clubes

Após uma campanha histórica no Mundial de Clubes, que culminou em um quarto lugar, o Fluminense volta à realidade do calendário do futebol brasileiro a partir da próxima semana. Assim, o elenco tricolor, que desembarca no Brasil nesta sexta-feira (11), por volta das 22h (de Brasília) no Aeroporto do Galeão, terá três confrontos diretos, no Maracanã, pelo Brasileirão na sequência.

Afinal, com o remanejamento das partidas, a CBF estipulou que a equipe carioca não terá tempo hábil para enfrentar o Mirassol, fora de casa, neste final de semana.

Os comandados do técnico Renato Gaúcho somam, no momento, 20 pontos e ocupam a 6ª colocação. Diante disso, o time só volta a campo na próxima quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília). O duelo será contra o Cruzeiro, que atualmente tem 24, na 2ª posição.

Adversários que estiveram no Mundial da Fifa

Na sequência do calendário, o Tricolor terá o Fla-Flu pela frente. O confronto com o arquirrival ocorre dia 20 (domingo), às 19h30 (de Brasília), com mando de campo para o Rubro-Negro. O time do técnico Filipe Luís, por sinal, é o líder do campeonato com 25 pontos, cinco à frente do Flu.

Três dias depois, será a vez do duelo com outra equipe que disputou o Mundial e poderia ter encontrado o Tricolor na semifinal. Trata-se do Palmeiras, que é o 4º colocado, com 22, em partida marcada para o dia 23, às 19h (de Brasília).

Com o retorno ao Brasil, a diretoria agora trabalha para reforçar o elenco. Além do Brasileirão, o grupo também segue na disputa da Copa do Brasil e da Sul-Americana. John Kennedy, que está no Pachuca, do México, pode retornar. Por outro lado, o principal nome do time, Jhon Arias, despertou o interesse do Wolverhampton, da Inglaterra, e corre risco de deixar o clube nesta janela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.