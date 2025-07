Com retornos, Vasco divulga relacionados para volta ao Brasileirão

O Vasco contará com retornos importantes para a partida contra o Botafogo, neste sábado (12/7), em jogo que marca o retorno no Brasileirão para as equipes. E, nesta sexta-feira (11/7), véspera do clássico, o Cruz-Maltino divulgou os relacionados para o duelo em questão.

Os grandes destaques ficam por conta dos retornos do ponta David e do meia Guilherme Estrella. Ambos, afinal, não atuam desde 2024 por conta de graves lesões. Através das redes sociais, o Gigante da Colina confirmou os 26 atletas que viajarão a Brasília, onde o Vasco enfrenta o Botafogo (veja todos ao fim da matéria).

LEIA MAIS: Brasileirão 2025: veja o que mudou nos 20 times da Série A

David, de 29 anos, sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo e, por isso, não atua há dez meses. Seu último compromisso foi no dia 29 de setembro, em empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Sua lesão se deu aos dez minutos do primeiro tempo, com o jogador perdendo o resto da temporada passada e o primeiro semestre da atual.

Já Estrella, de apenas 20 anos, está fora há ainda mais tempo. Isso porque, também aos dez minutos, mas de um jogo contra o Botafogo, dia 29 de junho, pela 13ª rodada, o jogador sentiu problema no joelho direito e pediu para sair. Era apenas sua quinta aparição no profissional, sendo a terceira consecutiva, já que fazia boas partidas sob o comando de Rafael Paiva. Estrella tem uma alteração anatômica congênita no joelho, o que atrasou sua recuperação.

Thiago Mendes, único reforço do Vasco até o momento nesta segunda janela do ano, não está na lista. O jogador já realizou exames, mas ainda não assinou com o clube, algo que deve ocorrer apenas na próxima semana. Já Coutinho, que teve o vínculo encerrado no dia 30 de junho, já foi regularizado novamente após o Cruz-Maltino contratá-lo em definitivo. Assim, está apto para seguir atuando.

Confira os relacionados do Vasco

???? Os relacionados do Vasco da Gama para as viagens rumo a Brasília ???????? e Quito ???????? ????#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/d9DdXNV1Vc — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 11, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.