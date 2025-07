Crise repercute, e jornalista questiona peso diferente em críticas a Vini Jr e Mbappé

Com a eliminação no Mundial, a temporada do Real Madrid acabou sem grandes conquistas e um dos alvos das críticas é o brasileiro Vini Jr. No entanto, o jornalista Jorge Iggor, lembrou da importância do atacante para o clube espanhol nos últimos anos.

“Quer dizer então que esse cara que ganhou duas Champions nos últimos anos. Esse cara que fez dois gols em duas finais de Liga dos Campeões, dando títulos pro Real Madrid, fora Campeonato Espanhol, Supercopa, tudo que ele ganhou. Quer dizer que esse cara pela simples chegada do Mbappé depois de uma temporada em que o trabalho do Carlo Ancelotti foi ruim, depois de uma temporada em que a diretoria do Real Madrid teve muita culpa no que aconteceu porque houve o infortúnio das lesões, o azar das lesões e houve uma passividade da diretoria do Real Madrid para reagir a isso. Quer dizer que tudo isso já fez o Vinícius Júnior deixar de ser estrela por uma temporada onde os números você pode falar de postura, de rendimento, etc?”, questionou.

Além disso, o comunicador avaliou que os números de Vini Jr seguiram na média mesmo em uma temporada abaixo do Real Madrid, e ressaltou que o peso de críticas vai apenas para o brasileiro, não levando em consideração Mbappé.

“Mas os números do Vinícius não ficaram abaixo das temporadas anteriores tá tudo dentro de uma média e pela simples chegada do Mbappé, pela visão de parte da imprensa espanhola, o Vinícius já não é mais estrela do time, a estrela então é só o Mbappé, o Vinícius não tem que ser tratado como estrela. Então é isso que me chama atenção, a pancada é muito mais do Vinícius”, disse.

Vini Jr e Mbappé contra o PSG

O Real Madrid deixou o Mundial nas semifinais após sofrer uma goleada por 4 a 0 contra o Paris Saint-Germain. Dessa forma, o jornalista ressaltou a atuação dos dois jogadores na partida. Para ele, os dois fizeram jogos patéticos, mas apenas Vini Jr recebe críticas.

“Os dois foram patéticos sem bola (na partida contra o PSG). Patético. O Vinícius foi horroroso sem bola. O Mbappé foi horroroso sem bola. Mas a pancada é mais do Vinícius. É isso que eu não to entendendo. Isso não está me cheirando bem”, finalizou.

