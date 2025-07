Arthur valoriza pré-temporada do Leverkusen no Rio e elogia Ten Hag

Integrante do histórico time do Bayer Leverkusen na temporada 2023/2024, o lateral-direito Arthur esteve no Brasil no último final de semana, prestigiou o lançamento da Bayer Academy em São Paulo (SP) e gentilmente concedeu uma enterevista exclusiva ao Jogada10. O jovem de 20 anos, inclusive, estará de volta ao país natal na semana que vem, mas no Rio de Janeiro, onde o time ate alemão fará parte da pré-temporada (15 a 23 de julho), com treinos no Ninho do Urubu.

A preparação do Bayer Leverkusen para a temporada tem ainda um amistoso contra o Flamengo sub-20, agendado para a próxima sexta-feira (18/7), às 15h, na Gávea. Único brasileiro do elenco do time alemão, Arthur, portanto, terá uma missão especial na integração entre os dois clubes.

“Ainda não sei se vamos jogar (com força máxima ou com time alternativo). Vai depender do que o treinador vai falar. Vamos esperar o professor definir, mas vai ser muito bom fazer a pré-temporada aqui no Brasil. Vou estar em casa e estou contente pelas pessoas do elenco que vão poder conhecer o Brasil. Está todo mundo muito empolgado”, comentou Arthur.

Revelado pelo América-MG, jovem de 22 anos vai agora para a terceira temporada representando o Bayer Leverkusen, a primeira sob o comando do holandês Erik Ten Hag, em sua temporada de estreia na Bundesliga. Após o dulo contra o Flamengo, o time terá amistosos contra o Bochum, o Fortuna Sittard, o Pisa, e o Chelsea. O primeiro compromisso oficial será contra o Sonnenhof, pela Copa da Alemanha, no dia 15/8. Já pela Liga, o primeiro adversário será o Hoffenheim, oito dias depois.

“O Ten Hag é um treinador muito bom. Talvez não tão ofensivo quanto o Xabi Alonso, mas, sem dúvidas, ele implementa um estilo de jogo que permite o crescimento dos jovens do elenco, que nem eu. Vai ser algo muito positivo para a nossa temporada, um começo bacana. Comento sempre com eles que é como jogar aqui no Brasil. Então será ótimo ter essa oportunidade, ainda mais agora com um novo treinador e novos jogadores”, pontuou Arthur.

Arthur vê a equipe se preparando bem para repetir a façanha do ano passado, quando faturou Copa da Alemanha, Campeonato Alemão, Supercopa e ainda foi vice da Liga Europa. Ele estende a análise positiva a si mesmo, apostando em um 2025/2026 de afirmação no Leverkusen.

“Acho que em 23/24 tivemos uma campanha histórica. Atualmente, com muitos times bons e preparação física excelente, fica difícil manter o altíssimo nível, mas fizemos uma grande temporada. Fomos vice-campeões alemães e tivemos bons resultados. Acredito que teremos uma temporada muito boa. Tenho certeza que será um ótimo ano: treinador novo, com novas ideias, novos planejamentos. Ele sabe trabalhar com jovens e, pessoalmente, acredito que será um grande ano. No meu primeiro ano tive lesões, e no segundo já tive oportunidades. Hoje estou mais maduro e vamos colher bons frutos no final da temporada.”

