Cruzeiro inicia conversas para estender vínculo com Matheus Pereira

O Cruzeiro começará a dar mais atenção à situação de Matheus Pereira neste começo de janela de transferências. Com contrato até o meio do ano que vem, o meia poderá assinar um pré-contrato com outro clube no final da temporada. Por conta disso, a Raposa já iniciou as conversas para estender o vínculo do jogador.

O interesse de outros clubes no jogador não é novidade. No começo do ano, Matheus Pereira esteve muito próximo de deixar o Cruzeiro para defender o Zenit, mas, nas últimas horas da janela russa, houve um desacerto entre as partes que melou a negociação. Matheus Pereira já teve seu nome envolvido em uma troca com o Flamengo por Luiz Araújo, que não teve andamento, e um rumor ligado ao Palmeiras.

Por conta da janela mais agitada neste começo de segundo semestre, o clube começa a intensificar as negociações pela renovação. Em entrevista ao programa Donos da Bola, na TV Bandeirantes, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, destacou a prioridade na extensão do vínculo do meia e também citou os fatores que complicam a negociação.

“A prioridade nossa é a renovação do Matheus Pereira. É um jogador muito identificado com o clube, de um profissionalismo exemplar. Não é uma negociação fácil. Já estamos conversando com seus representantes. Envolvem vários fatores, é um jogador valorizado no mercado, um jogador que tem mercado fora. Vamos fazer dentro das condições do clube, o que é melhor para o Cruzeiro e o Matheus”, afirmou o dirigente.

