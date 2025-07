Flamengo anuncia mudança na direção das categorias de base

O Flamengo anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), que Carlos Noval não exerce mais a função de diretor das categorias de base. O profissional esteve mais de 15 anos de serviços no futebol rubro-negro. Agora, o português Alfredo Almeida assume a função no clube rubro-negro.

“Com vasta experiência na formação e desenvolvimento de atletas, Alfredo chegou ao clube em janeiro de 2025 e, desde então, vem atuando na estruturação de um projeto de integração entre o futebol profissional e as categorias de base. Agora, após decisão conjunta entre o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, e o diretor técnico do futebol profissional, José Boto, ele assume integralmente o setor”, diz a nota do Fla.

Alfredo Almeida estava como assistente direto de José Boto e o braço direito do mandachuva no dia a dia. A ideia, aliás, era que ele fosse os olhos do diretor dentro do CT, tanto no profissional como especialmente na base.

Por fim, o Flamengo também anunciou a contratação e Bruno Pivetti como treinador do sub-20. O Rubro-Negro estava sem técnico desde o pedido de demissão de Nuno Campos. O português deixou o clube junto a seu auxiliar Gonçalo Cruz três meses após chegar ao Brasil. A dupla já está no Zte (Hungria).

