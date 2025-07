Atlético-MG divulga novo patrocinador em seu uniforme

A diretoria do Atlético confirmou um novo patrocinador para o uniforme. A marca de postos de gasolina Ale Combustíveis estampará sua logo na região central da camisa até dezembro de 2026. Os valores do acordo giram em torno de R$ 4 milhões por ano.

A estreia do novo patrocinador será na partida contra o Bahia, neste sábado (12), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Para 2025, a diretoria atleticana já garantiu R$ 60 milhões em valores fixos, além de bônus por metas atingidas, o que pode aumentar ainda mais a receita do clube. Um desses bônus veio com a conquista do Campeonato Mineiro, que rendeu R$ 1,5 milhão aos cofres alvinegros.

Sob o comando de Cuca, o Atlético segue na disputa do Brasileirão, ocupando atualmente a sétima colocação, com 20 pontos. O clube também continua vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Avançando nessas competições, o Galo pode ampliar ainda mais sua receita na temporada.

Por outro lado, o atacante Hulk manifestou recentemente irritação com a falta de pagamentos no clube. A diretoria, no entanto, prometeu resolver a situação em breve.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.