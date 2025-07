Willian Arão é regularizado e pode reforçar o Santos contra o Flamengo

O volante Willian Arão teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira (11/7). Assim, ele está oficialmente apto para estrear pelo Santos. O jogador de 33 anos pode ser relacionado pelo técnico Cleber Xavier para o confronto da próxima quarta-feira, às 20h, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desta forma, o Peixe agora conta com os dois reforços confirmados nesta janela de transferências prontos para atuar. Afinal, o outro é o lateral-direito Igor Vinicius, que teve sua regularização concluída na quinta-feira e já estreou na vitória por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, em Cariacica. Willian Arão, por sua vez, não participou da partida.

Contudo, mesmo com os dois novos nomes à disposição, o Santos ainda busca no mercado um atacante de velocidade que atue pelas pontas. A negociação com o uruguaio Brian Rodríguez, do América-MEX, esfriou por questões financeiras, e a diretoria agora volta suas atenções a opções com custo mais baixo, como atletas livres no mercado.

Com orçamento apertado, não está descartada a possibilidade de que Arão e Igor sejam os únicos reforços para a sequência da temporada. O clube também aposta na utilização de jovens da base e na recuperação de jogadores que tiveram pouco espaço até agora.

Na tabela do Brasileirão, o Santos ocupa a 15ª colocação com 11 pontos, mesmo número do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe santista leva vantagem no critério de vitórias (três contra duas).

