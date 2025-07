Veja os relacionados do Botafogo para clássico contra o Vasco

O Botafogo embarcou para Brasília na tarde desta sexta-feira (11) para enfrentar o Vasco, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação alvinegra conta com presença do volante Gregore, que pode sair do clube carioca para o Al-Rayyan, do Qatar. Havia expectativa sobre a possibilidade de ele não estar à disposição, mas o meio-campista ainda permanece no clube. O jogo será neste sábado, às 18h30 (de Brasília).

O técnico Davide Ancelotti, que comandou o treino pela manhã, segue no Rio de Janeiro para agilizar trâmites burocráticos. No entanto, ele vai se juntar à delegação à noite. Os auxiliares Luís Tevenet e Andrew Mangan; e o preparador físico Luca Guerra, portanto, estão com a delegação.

O italiano, afinal, aguarda a publicação do seu nome no BID (Boletim Informativo Diário) para estar apto a comandar o time neste sábado. Caso ele não esteja apto, Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do clube, estará à frente do Alvinegro.

Relacionados do Botafogo

Goleiros: John, Léo Linck e Raul

Zagueiros: Barboza, Kaio Pantaleão e David Ricardo

Laterais: Vitinho, Alex Telles, Mateo Ponte, Cuiabano e Marçal

Volantes: Marlon Freitas, Gregore, Allan, Newton e Danilo Barbosa

Meio-campistas: Savarino, Álvaro Montoro e Santiago Rodríguez

Atacantes: Artur, Joaquín Correa, Arthur Cabral, Mastriani e Nathan Fernandes

