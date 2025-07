Internacional x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Na volta do Campeonato Brasileiro, Internacional e Vitória fazem um confronto direto contra o rebaixamento. Na tarde deste sábado (12), às 16h30, as equipes se enfrentam pela 13ª rodada da competição, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Inter vive a situação mais delicada. O Colorado passou a pausa do Mundial dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 11 pontos. Entretanto, o Leão não está distante. O Rubro-Negro ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação, e chega de uma eliminação na Copa do Nordeste com troca de treinador.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo, para os estados do Rio Grande do Sul e da Bahia, e no Premiere, em sistema pay-per-view para o restante do país.

Como chega o Internacional

O Colorado quer retomar a campanha no Brasileirão já deixando a pressão da zona de rebaixamento para trás. O Internacional não vence há seis rodadas na competição e precisa de um triunfo para deixar a área da degola. Para a partida, Roger Machado terá o retorno do goleiro Sergio Rochet, do zagueiro Vitor Gabriel e do atacante Carbonero. O treinador também terá à disposição Aguirre. O lateral-direito chegou a ficar de fora de algumas atividades por conta de uma pancada na semana passada, mas treinou normalmente nos últimos dias. A única dúvida está na lateral esquerda, já que Bernabei ainda se recupera de lesão na coxa e ainda não está confirmado para a partida.

Como chega o Vitória

O Leão também não vive um grande momento na temporada. Sem vencer há seis jogos, o Rubro-Negro amargou uma eliminação dolorosa para o Confiança, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Como consequência, Tiago Carpini deixou o comando da equipe e Fábio Carille assumiu em seu lugar. Em sua estreia, o treinador tem como missão evitar que o Vitória entre na zona de rebaixamento e inicie uma reação na única competição que sobrou na temporada.

INTERNACIONAL X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 12/7/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Ramon (Bernabei); Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Carbonero. Técnico: Roger Machado.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Ronald), Ricardo Ryller (Baralhas) e Matheuzinho; Osvaldo (Erick) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (PE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

