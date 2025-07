Lateral do PSG ameniza goleada sobre o Real e foca no título do Mundial

Lateral do PSG ameniza goleada no Real Madrid e pensa no título - (crédito: Foto: Divulgação/ PSG)

O PSG deu uma aula de futebol e goleou o Real Madrid por 4 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O placar mostrou a força dos atuais campeões da Europa diante do maior ganhador do continente. No entanto, o lateral-esquerdo Nuno Mendes relativizou o resultado.

Nuno afirmou que, para o placar ter valor real, o PSG precisa confirmar a conquista do Mundial. A final será contra o Chelsea, no próximo domingo (13).

“Podíamos ter perdido também, mas acho que foi um grande jogo. A equipe esteve bem. Não é por termos vencido o Real Madrid na semifinal que estamos com mais moral. Se chegarmos à final contra o Chelsea, jogarmos mal e perdermos, não vai adiantar nada a vitória contra o Real. Por isso, temos que chegar à final, fazer o nosso melhor e ganhar o jogo”, disse Nuno.

Titular na partida contra o Real, o defensor brasileiro Beraldo também comentou a brilhante atuação da equipe, mas discordou da visão de Nuno. Para ele, o PSG chega com favoritismo para a grande decisão. O zagueiro falou sobre a possibilidade de conquistar mais um título com a camisa do clube parisiense.

“Acho que, independentemente de quem enfrentássemos, faríamos o nosso melhor. Contra o Real Madrid, conseguimos executar muito bem o que foi proposto e vencemos com autoridade. Isso nos dá muita confiança para a final”, analisou.

“É um jogo para coroar a nossa temporada, com a chance de ganhar todos os títulos que disputamos. Vamos nos preparar da melhor maneira possível para, no domingo, sairmos vitoriosos”, concluiu Beraldo.

