Flamengo encaminha venda de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro

Matheus Gonçalves foi destaque no empate do Flamengo com o Botafogo na última quinta

O Flamengo encaminhou a venda de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. O Rubro-Negro aceitou uma proposta de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Os clubes agora só discutem a forma de pagamento com os mineiros. O jogador, aliás, já acertou as bases salariais e deu o ok para transferência. A informação é do “ge”.

A contratação é um pedido do treinador português Leonardo Jardim. O técnico gostou das características do jovem atleta rubro-negro. Na Toca da Raposa, Matheus Gonçalves reencontrará Gabigol e Fabrício Bruno, com quem atuou no Flamengo.

Matheus Gonçalves não foi relacionado por Filipe Luís para ir ao Mundial de Clubes e, ao longo da temporada, recebeu mais oportunidades apenas no Campeonato Carioca, competição na qual esteve em campo por sete vezes. Em todo o ano, o garoto soma 14 partidas, sendo apenas uma pelo time sub-20, com quatro gols marcados.

Pedido para jogar na base

O jogador soma 55 partidas entre os profissionais, porém teve pouco espaço com Filipe Luís. Apesar dos elogios nos treinos, o jovem pediu para atuar pelo sub-20 para ter minutagem. Na última quinta-feira, Matheus Gonçalves se destacou com dois gols em empate com o Botafogo, pelo Brasileiro Sub-20.

“Só para esclarecer, muita gente acha que quando desço eu fico chateado, mas na verdade é um pedido. Como eu não tenho muita oportunidade lá em cima eu peço para estar jogando, para ter minutos, o que é sempre bom para quando estiver em cima estar muito preparado quando tiver uma oportunidade”, explicou.

“Todo mundo me elogia nos treinos, então só para deixar bem claro que não é nada de extracampo. Vejo muita gente falando que é extracampo, que vou mal nos treinos, mas deixar bem claro que vou muito bem nos treinos, sempre um dos melhores, como sou mais novo tenho que dar minha vida sempre, né? E descer para o sub-20 é muito gostoso, jogar com a minha rapaziada da minha idade”, concluiu.

