Novorizontino x América/MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Para tentar deixar para trás os resultados ruins das últimas rodadas, Novorizontino e América Mineiro se enfrentam neste sábado (12), às 16h, no Jorge Ismael de Biasi. O confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Apesar de viver um momento complicado na competição, o Tigre está dentro do G4, na terceira colocação, com 27 pontos. Já o Coelho tenta se aproximar da zona do acesso. No momento, os mineiros estão na 12ª posição, com 20 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Novorizontino

Depois de três partidas sem vencer, o Tigre quer se reencontrar com a vitória para não perder o líder Coritiba de vista. Para o confronto contra o Coelho, Umberto Louzer não poderá contar com o zagueiro Patrick, suspenso pelo terceiro amarelo. Entretanto, terá o retorno do meia Marlon.

Como chega o América

O Coelho vem de uma derrota dolorida dentro de casa para o Athletic, que fez o presidente Alencar Júnior dizer que tem vergonha do time. Para tentar reverter a situação, o técnico Enderson Moreira terá o retorno do lateral-esquerdo Marlon. O principal desfalque é o atacante Willian Bigode, que está lesionado.

NOVORIZONTINO X AMÉRICA/MG

Campeonato Brasileiro Série B – 16ª rodada

Data e horário: 12/7/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Airton; Igor Formiga, César Martins, Matheus Dantas e Fábio Matheus; Jean Irmer, Marlon e Matheus Frizzo; Bruno José, Pablo Dyego e Léo Natel. Técnico: Umberto Louzer.

AMÉRICA/MG: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Felipe Amaral, Cauan Barros e Miquéias; Figueiredo, Miguelito e Breno Teixeira. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR) e Weber Felipe Silva (PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.