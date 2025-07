Jogador do Chelsea aponta adversário brasileiro mais difícil no Mundial

Lateral do Chelsea, Malo Gusto aponta adversário brasileiro mais difícil no Mundial - (crédito: Divulgação/ Chelsea)

Finalista do Mundial, o Chelsea enfrentou três dos quatro brasileiros que foram para a competição: Flamengo, Palmeiras e Fluminense, respectivamente. Dessa forma, o lateral Malo Gusto, apontou qual das equipes foi mais difícil enfrentar.

“Acho que o Flamengo. Fomos surpreendidos por eles no primeiro jogo, mas o Palmeiras foi bem também. Fluminense também. Eles tem vários times bons, com certeza”, disse.

Das três partidas, a única derrota que o Chelsea teve para brasileiros foi justamente contra o Flamengo. O clube inglês chegou a sair na frente do placar com gol de Pedro Neto, mas Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan marcaram os gols do Rubro-Negro.

Chelsea no Mundial

O Chelsea começou o Mundial no Grupo D, com Flamengo, Espérance e Los Angeles FC. Em três partidas, o clube inglês somou 4 pontos, sendo uma vitória, um empate e uma derrota, justamente para o Rubro-Negro.

Já nas oitavas de final, os Blues enfrentaram o Benfica. A classificação para as quartas de final aconteceu na prorrogação. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, as ingleses marcaram três gols no tempo adicional e saíram com a vaga para as quartas de final.

Entre as oitavas e as quartas, o Chelsea anunciou um reforço importante: o atacante brasileiro João Pedro. Ele teve papel crucial na chegada da equipe na final do Mundial.

Para chegar na semifinal, portanto, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1. João Pedro mostrou o cartão de visita no segundo tempo. Ele não marcou gol, mas foi o suficiente para ser titular na partida contra o Fluminense e se destacar: foi o autor dos dois gols na vitória por 2 a 0 e que garantiu a vaga do clube inglês na final do Mundial.

A decisão da competição será entre Chelsea e Paris Saint-Germain, no próximo domingo (13), em Nova Jersey, às 16h (de Brasília).

