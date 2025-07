Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Flamengo e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 16h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com melhor defesa e ataque da competição, o Rubro-Negro é o líder da competição, com 24 pontos, e quer se isolar no topo da tabela. Do outro lado, o Tricolor ocupa a 14ª posição, com 12 pontos, um a mais que o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, os paulistas perderam quatro e venceram apenas uma partida.

Na história, Flamengo e São Paulo, afinal, já se enfrentaram 118 vezes em partidas oficiais. O Tricolor leva vantagem no retrospecto, com 46 vitórias, contra 39 do Rubro-Negro e 33 empates.

A partida entre Flamengo e São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, terá a transmissão da Globo e Premiere.

Como chega o Flamengo

O Flamengo volta a campo após a participação no Mundial de Clubes, que terminou em eliminação nas oitavas de final diante do Bayern de Munique. No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro ocupa a liderança com 24 pontos, mesmo com uma partida a menos disputada.

O único desfalque do time para o duelo deste sábado é o volante Erick Pulgar, que fraturou o pé direito. Além dele, o Fla não contará mais com Gerson, vendido para o Zenit, da Rússia. No entanto, o técnico Filipe Luís terá Jorginho, que deve fazer sua primeira partida no Brasil. Por outro lado, o atacante Pedro está fora dos relacionados da partida deste sábado por opção da comissão técnica.

Uma vitória consistente diante do São Paulo pode dar ao Flamengo uma tranquilidade nos bastidores. O clube, afinal, passou por turbulência nos últimos dias após o presidente Bap barrar a contratação do atacante irlândes Mikey. O diretor de futebol, José Boto, afinal, se incomodou com a situação. O clima ficou tenso na Gávea.

Como chega o São Paulo

Do outro lado, o São Paulo tenta virada de chave na temporada no segundo semestre. Antes de pausa para o Mundial, a equipe perdeu por 3 a 1 diante do Vasco, resultado que culminou na demissão do técnico Luis Zubeldía. Para o cargo, o Tricolor, aliás, proporcionou a volta de Hernán Crespo, que conta com os retorno de Lucas Moura, Oscar, Marcos Antonio e Ferreirinha.

Durante a parada, a equipe paulista teve algumas baixas no elenco. Igor Vinícius, Liziero e Matheus Alves deixaram o time do Morumbis. Além disso, o atacante Luciano foi punido com o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e está suspenso. Por outro lado, Lucas ainda se recupera de uma lesão no joelho e fica de fora do jogo. Outro desfalque é Lucas Ferreira, que teve dores no quadril e perdeu os últimos dias de treino. Ambos se juntaram a Luciano, Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Calleri (cirurgia no joelho) na lista de desfalques.

Por fim, outra novidade do São Paulo é o retorno de Luan à lista de relacionados. O volante defendeu o Vitória por empréstimo na temporada passada e ainda não jogou pelo Tricolor em 2025, porque não estava nos planos do técnico Luis Zubeldía.

FLAMENGO x SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data-Hora: 12/7/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e De la Cruz; Luiz Araújo e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

SÃO PAULO: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Oscar (Juan Dinenno) e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

