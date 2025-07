Athletico x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e Goiás fazem um confronto de equipes que brigam na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na noite deste sábado (12), às 20h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

O Rubro-Negro chega embalado de vitória fora de casa e com o retrospecto de três triunfos nos últimos quatro jogos. Uma vitória fará o Furacão, sexto colocado com 23 pontos, dormir no G4 e, com uma combinação de resultados, terminar a rodada por lá. Já o Esmeraldino, vice-líder com 30 pontos, não quer ver o Coxa se distanciar na liderança e tenta a recuperação após o empate dentro de casa na última rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletico

Pela primeira vez desde a quarta rodada o Furacão pode entrar no G4. Uma vitória dentro de casa garante a quarta colocação momentânea, enquanto o Rubro-Negro terá que torcer por tropeços de Avaí e Remo para fechar a rodada na zona de acesso. Odair Hellmann deve repetir a escalação que venceu o Amazonas na última semana, algo que seria inédito desde a sua chegada ao clube. O Athletico também deve contar pela primeira vez com os reforços Viveros, Mendoza e Aguirre, que ficarão no banco de reservas.

Como chega o Goiás

Após perder a liderança na última rodada, o Esmeraldino quer se manter na cola do Coritiba, que já venceu e abriu três pontos de distância. Para a partida em Curitiba, Wagner Mancini terá os recém-contratados Moraes e Wellington Rato à disposição. A dupla está relacionada para o jogo, mas não deve começar entre os titulares. Rafael Gava, lesionado, é desfalque e deve ser substituído por Vitinho.

ATHLETICO X GOIÁS

Campeonato Brasileiro Série B – 16ª rodada

Data e horário: 12/7/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo e Esquivel; Raul, Felipinho e Zapelli; João Cruz, Luiz Fernando e Alan Kardec. Técnico: Odair Hellmann.

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi (Luiz Felipe) e Willean Lepo; Marcão, Juninho e Vitinho (Moraes); Welliton Mateus (Wellington Rato), Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Wagner Mancini.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

