Técnico do Chelsea cita Fluminense e afirma que PSG é o melhor time do mundo

Técnico do Chelsea relembra vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal - (crédito: Foto: Getty images )

O Chelsea não encantou seu torcedor na primeira fase do Mundial de Clubes, mas virou a chave a partir das oitavas de final e eliminou Benfica, Palmeiras e Fluminense. Com isso, enfrentará o PSG na final, marcada para este domingo (13). O técnico Enzo Maresca reconheceu a força do adversário e afirmou que o clube francês é o melhor time da atualidade.

Maresca, aliás, pode encerrar a temporada com dois títulos. Após conquistar a Liga Conferência, ele agora disputa a final do Mundial de Clubes. Já na Premier League, o Chelsea terminou em quarto lugar, com 69 pontos, garantindo um lugar na próxima Champions League.

“O PSG é provavelmente o melhor time da Europa, do mundo. Provavelmente, no momento. Eles estão mostrando isso nesta competição. Vai ser um grande desafio, mas vamos procurar nos preparar da melhor maneira possível e tentar ganhar o jogo. Toda partida é diferente”, disse Maresca sobre o atual campeão da Champions.

“Vai ser difícil. Para mim, todos os jogos são difíceis. O Fluminense venceu a Inter de Milão e o Al-Hilal, que ganhou do Manchester City. Tentaremos nos preparar da melhor forma possível”, comentou o treinador do Chelsea, ao citar os confrontos entre clubes brasileiros e europeus, reforçando a dificuldade da decisão.

Chelsea pode ter importante desfalque para final

Para a final, no entanto, Maresca ainda tem uma dúvida no meio de campo. O volante equatoriano Moisés Caicedo sente dores entre a panturrilha e o calcanhar esquerdo e sua presença está indefinida. Caso não reúna condições de jogo, Andrey Santos, revelado pelo Vasco, pode começar entre os titulares.

“Moisés é um jogador importante para nós. Nesta manhã, ele não participou de todo o treino. Esperamos que ele possa jogar no domingo”, concluiu o comandante do Chelsea.

