Liverpool aposenta a camisa 20 em homenagem a Diogo Jota

Agora é oficial. Em homenagem a Diogo Jota, que faleceu há uma semana em um acidente de carro, o Liverpool decidiu aposentar a camisa número 20 em todas as categorias do clube, incluindo o time feminino e as divisões de base.

A decisão ocorreu anunciada nesta sexta-feira (11), em um comunicado oficial, pouco depois de um memorial emocionante realizado do lado de fora de Anfield. O evento reuniu jogadores, comissão técnica, familiares de Jota. Além disso, o clube também prestou homenagem ao irmão do jogador, André Silva.

De acordo com o clube, a decisão de retirar o número contou com o apoio da esposa de Jota e de toda a família.

“Após conversar com sua esposa, Rute, e com a família, o clube pode confirmar que a camisa número 20 será aposentada em todas as categorias, incluindo o LFC Women e a Academia. Essa é uma forma de honrar não apenas a enorme contribuição que nosso menino de Portugal deu ao time nos últimos cinco anos, mas também o impacto pessoal que teve sobre colegas, funcionários e torcedores, e os laços profundos que construiu com todos eles”, diz o comunicado.

Liverpool FC will retire the number 20 jersey across all levels of the club in honour and memory of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 11, 2025

O CEO do Liverpool, Michael Edwards, reforçou a importância da decisão.

“Como clube, estávamos muito atentos ao sentimento dos nossos torcedores — e sentimos exatamente o mesmo. Foi essencial envolver Rute e a família de Diogo nesse processo e garantir que eles soubessem primeiro da nossa intenção. Acredito que esta seja a primeira vez na história do Liverpool que essa honra é concedida a alguém. Por isso, é uma homenagem única a uma pessoa realmente especial.”

“Retirar esse número significa torná-lo eterno e, portanto, inesquecível. Diogo chegou ao Liverpool em 2020, escolheu a camisa 20 e a vestiu com orgulho, dedicação e carinho. Ou seja, para nós, ele sempre será o nosso número 20”, completou Edwards.

