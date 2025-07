Torcedor ilustre do Botafogo desaprova contratação de Davide Ancelotti: ???Nunca foi técnico???

A contratação de Davide Ancelotti como técnico do Botafogo dividiu opiniões entre a torcida e até mesmo na imprensa. Afinal, durante sua participação no programa “De Sola”, da “TNT Sports”, o torcedor do Glorioso Pedro Certezas desaprovou o acerto com o italiano.

Inclusive, ele comparou a passagem de Domenèc Torrent no Flamengo, em 2020, como seu argumento. Os dois profissionais estrangeiros iniciaram suas trajetórias como comandantes exatamente no futebol brasileiro.

“Eu arrisco dizer que eu nunca, na minha vida, vou ser favorável a contratar um cara que nunca foi técnico. Eu acho que eu nunca vou ser. Nunca! Teoricamente, o Ancelotti é um dos melhores técnicos do mundo, né? Então, teoricamente, o filho que trabalha com ele é um dos melhores auxiliares do mundo e pode vir a ser um bom técnico. Mas você pega o Domènec Torrent, que até então era o auxiliar do melhor técnico do mundo na época. Foi um fiasco”, detalhou Pedro Certezas, em referência a Pep Guardiola, comandante do Manchester City.

O rendimento defensivo no Flamengo não correspondeu às expectativas e a passagem do treinador espanhol durou apenas três meses desde a sua estreia.

Na teoria, os resultados eram animadores, já que o Rubro-Negro estava na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Além dos avanços na Copa do Brasil e Libertadores. O principal motivo de insatisfação foram as diversas goleadas que o time sofreu.

Ao todo, em 23 partidas, foram seis derrotas sofridas, sendo quatro delas por goleada. Nestes jogos em que perdeu por placares elásticos, o Flamengo levou 16 gols. Neste período, a equipe carioca teve a segunda pior defesa do Brasileirão, à frente somente do Goiás, na ocasião lanterna da edição do torneio.

Por este cenário, há um receio de Pedro Certezas com uma passagem que tenha um saldo negativo no Botafogo semelhante à de Domenèc no Rubro-Negro.

Primeiros momentos como técnico do Botafogo

O Glorioso anunciou a contratação de Davide Ancelotti na última terça-feira (8). Por sinal, o italiano assinou contrato até o final de 2026.

No dia seguinte à confirmação do seu acerto, o profissional comandou o seu primeiro treino no Alvinegro.

Apesar do anúncio, há uma indefinição sobre a sua estreia na área técnica. A delegação do Botafogo viajou para Brasília, onde enfrentará o Vasco no clássico, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (12).

No entanto, não há uma certeza se Davide poderá comandar a equipe. Na verdade, o italiano permanecerá no Rio de Janeiro para acelerar o seu processo de regularização junto ao departamento jurídico do clube. Posteriormente, ele embarcará para a capital do país.

