Botafogo é uma das inspirações de Enzo Maresca para o Chelsea deter o PSG

New Jersey — Enzo Maresca comanda o Chelsea há um ano e 10 dias. Aos 45 anos, tem um título no clube londrino: a Conference League nesta temporada, com uma imponente goleada por 4 x 1 contra o Real Bétis.

Para conquistar a segunda taça no emprego, o italiano de Ponttecagnano Faiano terá de pular um sarrafo mais alto. O duelo deste domingo contra o Paris Saint-Germain, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, deixa o treinador desconfortável na bancada do estádio na última entrevista coletiva antes da partida contra um adversário quase perfeito em triunfos recentes. O maior deles por 5 x 0 contra a Internazionale na decisão da Champions League, em Munique.

"É difícil enfrentar o PSG, mas, para mim, pessoalmente, todos os jogos são difíceis. O Fluminense, que enfrentamos na semifinal, ganhou da Inter de Milão, que chegou à final da Champions League, e ganhou do Al Hilal, que ganhou do Manchester City...”, lembra.

O reinador reforçou: "Todos os times aqui no Mundial são difíceis de enfrentar. Você tem que se preparar da melhor maneira para cada jogo, e vamos tentar nos preparar da nossa melhor maneira para enfrentar o PSG”, acrescentou.

Para da estratégia passa pelo êxito do Botafogo na fase de grupos. O time carioca derrotou o PSG e marcou o único gol sofrido pela defesa francesa na competição. Maresca confirma ter avaliado a estratégia usada pelo ex-técnico alvinegro Renato Paiva para se inspirar.

"Eu acho que todas as partidas são diferentes umas das outras. Vi muitas partidas do PSG, e vi, é claro, a partida contra o Botafogo. Mas creio que temos que também olhar mais as partidas em que a outra equipe joga de maneira similar ou tem algum conceito similar ao nosso. Mas é fato que o Botafogo ganhou do PSG e fez uma grande partida", argumenta.

A torcida do Chelsea, inglesa ou importada, tem aparecido em grande número nos estádios, porém Maresca deseja mais na tentativa de criar um ambiente hostil para o PSG. "Precisamos do apoio dos nossos torcedores. O time merece a confiança deles, porque, durante a temporada terminou no top 4 da Premier League, ganhou a Conference League e agora está bem no Mundial. Vem sendo uma grande temporada”, argumenta.

“Para mim, o maior prêmio é que, há um ano, ninguém estava falando do Chelsea, diziam apenas que tínhamos um elenco muito grande, que a gente gastava muito... Agora ninguém está falando mais disso, mas sim da forma como jogamos e da forma como vencemos. Essa, para mim, é nossa maior conquista nesta temporada”, disse na sala de conferência.