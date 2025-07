Vasco encerra preparação, e Tchê Tchê analisa clássico com o Botafogo

Vasco encerra preparação, e Tchê Tchê (dir.) analisa clássico com o Botafogo - (crédito: Foto: Matheus Lima/ CRVG)

Após o treino desta sexta-feira (11/7), no CT Moacyr Barbosa, o volante Tchê Tchê analisou o período de treinos do Vasco antes de voltar aos jogos do Brasileirão. Além disso, o camisa 3 falou sobre o duelo contra o seu ex-time – o Botafogo -, marcado para este sábado (12/7), em Brasília. O Cruz-Maltino, aliás, já até embarcou rumo à capital federal após encerrar a preparação para o clássico.

Segundo o jogador, a vitória sobre o São Paulo, no último compromisso vascaíno antes da paralisação do Campeonato Brasileiro, deixou uma boa impressão. No entanto, salientou a importância da maratona de jogos que vem pela frente.

“Na última partida a gente fez uma boa exibição. A gente deixou uma boa impressão. Agora tivemos esse período para treinar. A gente espera que a gente possa por em prática tudo o que a gente exerceu nas sessões de treinamento. Nos dedicamos bastante para a gente voltar, estar bem preparado para os jogos. Sabemos que será uma maratona bem difícil, mas a gente está preparado para apresentar um futebol legal para que a gente conquiste as vitórias”, disse à TV do Vasco no YouTube, referindo-se aos oito jogos em 24 dias que o time realizará.

Para Tchê Tchê, o duelo contra o Botafogo, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, será tão difícil quanto os outros que estão por vir.

“É um jogo difícil, igual todos vão ser. A gente está preparado para conquistar essa vitória, claro que respeitando todos adversários, mas a gente tem um estilo de jogo. A gente vai em busca da vitória. Temos que por em prática tudo o que exercemos nestes dias”, finalizou.

