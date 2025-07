Santos e São Paulo firmam parceria para utilização e troca de estádios

As diretorias de Santos e São Paulo firmaram, nesta sexta-feira (11), uma parceria para a realização de jogos na Vila Belmiro e no Morumbis. Os clubes assinaram um memorando de entendimento (MoU) que prevê três partidas do Peixe no estádio são-paulino e outras três do Tricolor na casa do time da Baixada Santista.

Segundo a diretoria santista, o acordo faz parte do planejamento da atual gestão de levar jogos para outros estádios além da Vila. O Santos já mandou partidas no Allianz Parque, casa do Palmeiras, mencionou o Pacaembu como possibilidade e agora considera o Morumbis como nova opção. Com isso, o clube enviará um pedido formal à CBF para oficializar os jogos fora da Vila.

O Santos estuda alterar o local do duelo contra o Juventude, válido pela 18ª rodada do Brasileirão. O clube tenta, inclusive, antecipar a partida de segunda-feira (4 de agosto) para sábado (2), às 18h (de Brasília). Outros confrontos analisados são contra o Vasco e mais um ainda indefinido.

“Fizemos grandes partidas recentemente na capital, com uma adesão fantástica de público, e nossa intenção é manter esse sucesso, ajudando tanto a torcida quanto o nosso time”, afirmou o presidente do Santos ao site oficial do clube.

Efeito Neymar no Santos

Entre os objetivos do Santos estão o aumento do público e da renda. Aliás, o clube também pretende aproveitar o bom momento de imagem de Neymar para impulsionar esse projeto, atuando em estádios maiores. Afinal, a Vila Belmiro comporta somente de 15 a 16 mil pessoas.

