Jorginho projeta estreia pelo Flamengo no Maracanã: ‘Especial’

O Flamengo entra em campo, às 16h30, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a estreia de Jorginho pelo futebol brasileiro e no Maracanã. O volante, que fez carreira no futebol europeu, disputou apenas os jogos do Mundial de Clubes até o momento.

“Expectativa grande, estou muito feliz. Será um momento especial para mim e para minha família. É um momento importante, voltando de uma competição importante, que fomos bem. Agora é manter o foco, continuar trabalhando na direção em que vínhamos, conquistar os três pontos e pensar partida a partida. Será uma partida difícil, mas com o empurrão da torcida e o trabalho, com certeza, podemos sair felizes”, afirmou Jorginho.

O Rubro-Negro, aliás, encontra um desafio de encontrar um meio de campo. Gerson, afinal, foi para o Zenit e Erick Pulgar, com fratura sofrida no Mundial, passou por cirurgia. Uma vaga será de Jorginho. Allan, Everton Araújo e De la Cruz disputam a outra posição.

Auge na seleção italiana

Nascido em Imbituba, Santa Catarina, Jorginho passou a treinar em uma escolinha que tinha parceria com o Brusque, aos 13 anos. Como o clube catarinense tinha convênio com empresários italianos, desembarcou em solo italiano, dois anos depois, para representar o Hellas Verona-ITA.

Na sequência, chegou ao Sambonifacese, um time da Série C2, por empréstimo, e fez sua primeira temporada como profissional, mas logo voltou e acertou sua transferência para o Napoli, onde atuou sob o comando de Rafa Benítez e Maurizio Sarri. Jorginho, então, se naturalizou pela ascendência italiana do tataravô paterno e teve seu auge na seleção do país com o título da Eurocopa 2020.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.