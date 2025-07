Cerrado estreia nos playoffs da LBF contra o líder Sampaio Corrêa

A temporada de estreia do Cerrado na Liga de Basquete Feminino (LBF) teve muitos pontos positivos que merecem ser celebrados, mas o principal foi ter colocado o time candango no mapa nacional e entre os oito melhores do país. Agora, o novo obstáculo pelo caminho é o Sampaio Corrêa, um dos protagonistas da bola laranja nos últimos anos, e valendo um lugar na semifinal. As equipes medem forças neste sábado (12/7), às 18h, no ginásio da Asceb, pela primeira partida dos playoffs de 2025. Os ingressos são gratuitos, além de transmissão pelo Live Basketball e Imirante.com.

O Cerrado não precisou sofrer muito para conquistar a vaga no mata-mata, encaminhada após uma sequência positiva como mandante no segundo turno. A campanha terminou com 9 vitórias e 11 derrotas, o suficiente para ficar em oitavo, o último lugar na zona de classificação, porém com gosto de que a equipe da capital federal poderia estar em uma posição ainda melhor.

Uma das principais justificativas para o desempenho do time na primeira fase foi a inconsistência, escancarada nos próprios confrontos contra o Sampaio Corrêa. O duelo no Maranhão foi um domínio das vice-campeãs nacionais, que venceram por 92 x 52, enquanto o encontro no Distrito Federal ficou em 85 x 84 para as candangas. Por isso, o objetivo é aprender com os erros e ter mais equilíbrio na série dos playoffs.

“Foram dois jogos distintos com o Sampaio, uma equipe muito qualificada. O primeiro foi no começo da competição, ainda estávamos estruturando nossa filosofia de jogo e tínhamos pouco tempo de trabalho, mas sabíamos do potencial de crescimento. No segundo, com mais tempo, a gente foi muito feliz na disciplina tática e explorando as características das atletas, jogando coletivamente. Para os playoffs é outro campeonato, aproveitamos essas semanas livres para trabalhar e estamos confiantes para fazer um ótimo jogo”, contou ao Correio o técnico Alan Monteiro.

Aos 33 anos de idade, o treinador ostenta uma longa história com o Cerrado, desde os tempos de jogador, quando vestiu a camisa verde na Liga Ouro de 2018 e 2019, até quando foi assistente técnico do time masculino no NBB. Depois de muito trabalho, Alan assumiu o projeto da equipe feminina e começa a ver os frutos sendo colhidos, mas chegou o momento de dar um novo passo no cenário nacional.

“Estar em uma competição desse nível é uma sensação muito boa. Desde a fundação o Cerrado faz o desenvolvimento do basquete feminino e hoje vive o ápice, sendo uma equipe estreante e estando nos playoffs. Entendemos a qualidade dos adversários, Sampaio, Corinthians e Sesi tem o favoritismo, mas estamos nos empenhando. A preparação mental das meninas é de dar confiança para elas, deixar o ambiente positivo. Elas estão comprometidas, encarando isso como um grande desafio e querendo deixar o melhor em quadra para representar bem o Cerrado”, acrescentou o treinador.

Voz da experiência

Apesar do Cerrado ser estreante na LBF e nos playoffs, o elenco tem bagagem de sobra para aguentar a pressão do momento. Jogadora com mais assistências da temporada de 2025 e da história da liga, a armadora Joice, de 38 anos, tem quatro títulos nacionais no currículo e pode usar isso para tranquilizar as mais jovens do plantel.

“A ansiedade e o nervosismo batem, é normal, mas temos que ter hombridade e sermos cautelosas, porque sabemos que não podemos vacilar. Precisamos jogar juntas do começo ao fim, passando segurança uma para a outra, que assim tudo flui de forma natural. Temos que jogar felizes, soltas, independente do resultado, porque tudo pode acontecer. Estou bem confiante e quero que todas sintam isso também”, compartilhou Joice.

“Tudo que foi construído no campeonato fica para trás, só vale o mando de quadra. Agora temos que dar 101% a mais para nos mantermos vivas na competição. Temos o potencial e as jogadoras estão preparadas, então a disputa será acirrada. É um jogo de cobertor curto, os dois times estudaram muito e não podemos deixar elas jogarem da forma que querem. Vamos para cima”, completou a veterana.

Uma das esperanças do Cerrado é nas mãos de Dayna Rouse. A ala-pivô estadunidense se juntou ao elenco na reta final da primeira fase e fez apenas cinco jogos, que já foram suficientes para mostrar o talento e qual será o papel dela dentro de quadra: pontuar. Cestinha do time nas partidas que disputou, com 17,6 pontos de média, a jogadora de 26 anos sabe da responsabilidade que terá pela frente, mesmo com pouco tempo para virar a chave para o mata-mata.

“Minha mentalidade não precisou mudar muito, porque quando cheguei nós precisávamos garantir nosso lugar nos playoffs, então comecei em um momento crucial para o time. Toda semana que trabalhamos e nos desenvolvemos foi para viver esse exato momento. Estou apenas tentando cumprir o papel que a equipe precisa que eu cumpra. Trabalhamos juntas muito bem e nosso sistema ofensivo depende de todas que estiverem em quadra. Minha única expectativa é que a gente possa ter a atitude certa e o esforço. Terão altos e baixos em cada partida, mas devemos continuar juntas e conectadas em cada quarto”, analisou a americana.

Depois do jogo inicial, a série parte para São Luís no Maranhão. O segundo jogo será na sexta-feira, às 19h30, no Castelinho, enquanto o terceiro, se necessário, será em 20 de julho, às 19h30. Pelas partidas decisivas serem longe do DF, a expectativa do Cerrado é de casa cheia no confronto de abertura. A entrada é gratuita e basta chegar ao ginásio, sem necessidade de retirada de ingressos.

“Esse é um jogo muito importante para nós, então tomara que a torcida venha e nos ajude a vencer essa partida de playoffs. Esperamos ver a arquibancada cheia e sentir o amor e apoio dos nossos torcedores”, pediu Rouse.