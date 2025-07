De olho na Copa, dirigentes da CBF visitam CT do New York City

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas da CBF, e Juan Santos, coordenador técnico da Seleção, visitaram nesta sexta-feira (11) o Etihad City Football Academy New York, complexo de treinos do New York City, clube que disputa a Major League Soccer. A CBF, aliás, tem feito visitas nos Estados Unidos, já visando à disputa da Copa do Mundo de 2026.

Nas últimas semanas, Sérgio Dimas, supervisor geral da CBF, e Guilherme Passos, fisiologista, também estiveram nos Estados Unidos visitando e inspecionando possíveis locais de treinamento e hospedagem da delegação.

A CBF, afinal, mapeou vários locais que poderão abrigar o Brasil durante a Copa do Mundo, que será na América do Norte, com sedes no Canadá, Estados Unidos e México. Pela primeira vez o principal torneio da Fifa terá 48 países representados por suas respectivas seleções.

O objetivo, afinal, é buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades de logísticas, a menor diferença possível de fuso horário. Além disso, a CBF busca outros fatores que poderão influenciar positivamente no desempenho da Amarelinha.

Rodrigo Caetano e Juan Santos estão nos EUA desde a semana passada, para as fases finais da Copa do Mundo de Clubes. Ambos estiveram nos estádios acompanhando os desafios enfrentados por Fluminense e Palmeiras e destacaram a boa campanha dos brasileiros no torneio.

Por fim, a final do Mundial será vista de perto também pelo treinador da Seleção, Carlo Ancelotti, que chega nesta sexta-feira em Nova Iorque

