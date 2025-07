Corinthians fará esquema especial para biometria facial na Neo Química Arena

O Corinthians está organizando um esquema especial para o primeiro dia de uso do sistema de reconhecimento facial na Neo Química Arena, neste domingo (13), no jogo contra o Bragantino, pelo Brasileirão. A partida marca o retorno das duas equipes após a disputa do Mundial de Clubes.

Ao todo, o clube separou 130 funcionários para atuar em todas as entradas do estádio e solucionar eventuais problemas de identificação. O sistema de reconhecimento facial será obrigatório para os 20 clubes que disputam o Brasileirão. O diretor de tecnologia do Corinthians, Marcelo Munhoes, comentou sobre o tema.

“Cada setor terá uma equipe dedicada para resolver problemas. Se algo der errado, a gente retira a pessoa da fila, entende o problema e resolve ali mesmo. A ideia é não atrapalhar o fluxo dos torcedores que estão chegando”, explicou.

“Vamos ser realistas e conservadores: sabemos que problemas vão acontecer. Não realizamos testes, mas contamos com o apoio da torcida, que deve chegar mais cedo para nos ajudar a fazer um belo espetáculo. Se o torcedor chegar com até duas horas de antecedência e evitar deixar para entrar nos últimos minutos, será possível acessar o estádio sem dificuldades. O que pedimos é que não deixem para o final. Cheguem com antecedência para minimizar qualquer risco de atraso”, completou Munhoes.

Até o momento, 20 mil ingressos foram vendidos para o confronto. Dessa maneira, para adquirir a entrada, é obrigatório que o torcedor tenha feito o cadastro biométrico. Em campo, o Corinthians ocupa a décima colocação, com 16 pontos. O Bragantino está em terceiro lugar, com 23.

Facial será obrigatório em todos os estádios para mais de 20 mil pessoas

Desde 20 de junho, passou a valer a obrigatoriedade do uso de reconhecimento facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas, conforme a Lei Geral do Esporte. Embora o prazo tenha sido informado há dois anos, o clube demorou a contratar e instalar a tecnologia.

