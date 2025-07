Diniz deve repetir escalação de último jogo do Vasco

Ao voltar a campo neste sábado (12/7), após exatamente um mês sem jogar, o Vasco deve repetir a escalação de seu último compromisso. Assim, Fernando Diniz deverá mandar a campo contra o Botafogo a mesma formação utilizada na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no MorumBIS, na última partida do time antes da paralisação para a Copa do Mundo.

Diniz, aliás, terá quase 100% do elenco à disposição. No entanto, não pode contar com Adson, que fraturou a tíbia da perna direita no treino da última segunda-feira (7/7), e Thiago Mendes, que ainda não foi regularizado e sequer viajou a Brasília.

Por outro lado, ganha os reforços de David e Estrella. O ponta não atua desde setembro de 2024, quando sofreu rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Dessa forma, ficou mais de nove meses se recuperando. Já o jovem de 21 anos não atua há 12 meses e meio, o que significa que já completou um ano sem entrar em campo. Ele se recuperou de lesões no joelho direito.

Outra ausência será de Loide Augusto, que perdeu parte dos treinos da última semana por viagem a Angola. O ponta foi visitar a mãe, vítima de um AVC.

Assim, segundo o “ge”, a escalação do Vasco contra o Botafogo será a seguinte: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

