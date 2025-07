Bayern de Munique busca Luis Díaz, mas avalia alternativas no mercado

O Bayern de Munique quer contratar Luis Díaz, mas sabe que convencer o Liverpool a liberá-lo não será nada fácil. O atacante colombiano, de 28 anos, também é o nome preferido do Barcelona no momento, pelo menos sob o ponto de vista esportivo. Porém, qualquer negociação depende de muitos fatores, principalmente financeiros, considerando o peso do Liverpool no mercado.

Enquanto monitora a situação de Luis Díaz, o Bayern já avalia outros nomes para reforçar o setor ofensivo. Um deles é Nick Woltemade, meia-atacante de 1,98m e 23 anos, que vem se destacando pelo Stuttgart. O clube alemão, no entanto, não quer vendê-lo.

LEIA MAIS: Barcelona planeja ter Messi na reabertura do Camp Nou

O diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, afirmou à revista ‘Kicker’ que o jogador tem contrato até 2028 e não será negociado neste momento. Woltemade tem 17 gols e 3 assistências em 33 partidas desde que chegou ao Stuttgart na última temporada.

Outro nome que aparece na mira dos bávaros é Xavi Simons, ex-Barcelona e atualmente no RB Leipzig. O jornal ‘Bild’ destaca o talento do meio-campista holandês, mas também ressalta dúvidas sobre sua regularidade em jogos grandes.

Essas incertezas se baseiam em atuações abaixo do esperado em confrontos contra Real Madrid e Manchester City na Champions, além da eliminação do Leipzig para o Stuttgart na Copa da Alemanha.

O jornal também relembra que Luis Enrique, técnico do PSG, autorizou a transferência de Simons para o Leipzig em janeiro. O motivo, segundo o ‘Bild’, não foi falta de talento, mas sim de consistência. Simons custou 50 milhões de euros (R$ 320 milhões) ao RB Leipzig. Atualemnte, de acordo com a ‘Sky Alemanha’, seu valor de mercado gira em torno de 80 milhões de euros (R$ 512 milhões).

Diretor do Bayern de Munique conhece bem Xavi Simons

Max Eberl, diretor do Bayern, conhece bem o jogador, já que foi o responsável por levá-lo ao Leipzig em 2023 e tentou contratá-lo novamente no último verão europeu. Mesmo assim, no clube, há quem duvide se Simons conseguiria manter um alto nível de desempenho em uma equipe com tanta pressão como o Bayern.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.