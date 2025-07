Flamengo demite Carlos Noval, diretor multicampeão na base

O Flamengo demitiu nesta sexta-feira (11) um de seus profissionais mais vitoriosos. O diretor da base, Carlos Noval, deixou o clube após 15 anos de serviços prestados. Ele, aliás, foi pego de surpresa com a decisão vinda da presidência. O motivo alegado, segundo o próprio Noval, foi uma “mudança de filosofia” no clube. Enfim, o dirigente é considerado o maior campeão da história das categorias de base no Brasil.

Noval relatou como recebeu a notícia em seu último dia de trabalho. Primeiramente, ele estava em sua sala no CT quando foi informado da decisão. Sobre a demissão, o agora ex-diretor se mostrou bastante surpreso com o ocorrido.

“Infelizmente, meu ciclo chegou ao fim. Admito que fui pego de surpresa. Estava na minha sala no CT quando o Paulo Dutra veio me dizer que não tinha uma boa notícia para me dar, que o presidente tinha mandado me demitir”, disse ele.

Currículo de Noval no Flamengo

A trajetória de Noval no Flamengo, de fato, é marcada por muitas conquistas. Somando todas as categorias, por exemplo, ele esteve presente em mais de 200 títulos. A longa lista de conquistas inclui Mundial, Libertadores e Brasileiros de base. Consequentemente, ele se tornou uma enorme referência na área em todo o país.

Além dos inúmeros troféus, Noval foi fundamental na formação de muitos craques. Ele ajudou a revelar nomes como Vinícius Jr., Lucas Paquetá e João Gomes. A extensa lista de jogadores, ademais, rendeu milhões de reais aos cofres do clube. Mais de 40 atletas negociados, portanto, passaram por sua gestão na base.

Em seu adeus, por fim, o dirigente fez questão de olhar para o futuro. Ele agradeceu a todos com quem trabalhou durante seus 15 anos de Flamengo. O profissional, que também teve passagem vitoriosa pelo time principal, se despediu:

“Só posso agradecer a todos aqueles que trabalharam comigo por todo esse tempo no Flamengo, ex-presidentes, dirigentes, treinadores, membros de comissão técnica, todos atletas, meninos que ajudei a revelar, funcionários do CT e torcida, nosso bem mais precioso. A vida segue”, completou.

