Newcastle anuncia Elanga como segunda maior contratação da história do clube

O Newcastle confirmou nesta sexta-feira (11) a contratação de Anthony Elanga, a segunda mais cara da história do clube. Os ingleses pagaram cerca de 64 milhões de euros (R$ 410 milhões) ao Nottingham Forest e acertaram um contrato longo com o atacante.

Além disso, essa venda se tornou a mais cara da história do Nottingham Forest, superando os 55 milhões de euros (R$ 352 milhões) recebidos pelo atacante Brennan Johnson, vendido ao Tottenham. Para o Newcastle, Elanga é a segunda maior contratação, atrás somente dos 70 milhões de euros (R$ 442 milhões) pagos pelo atacante Alexander Isak.

Após o anúncio oficial, Elanga falou sobre a chegada ao Newcastle.

“Estou muito empolgado e feliz, mas o mais importante é que estou pronto. Pronto para vestir a camisa preta e branca, lutar pelo time e dar o meu melhor para essa torcida apaixonada que vive e respira futebol. Passei dois anos incríveis no Nottingham Forest, que foram fundamentais para meu crescimento como jogador, mas agora estou animado por fazer parte desse projeto aqui. O clube conquistou um título na última temporada e está construindo algo especial, e eu quero contribuir com isso. Quero me adaptar à cultura e ao DNA do Newcastle. Estou ansioso para começar”, declarou o sueco.

Welcome to Newcastle, Anthony! ?? We have completed the signing of winger Anthony Elanga from Nottingham Forest on a long-term deal. pic.twitter.com/AkLUEPE5Qg — Newcastle United (@NUFC) July 11, 2025

Técnico do Newcastle celebra chegada de Elanga

O treinador Eddie Howe também comentou sobre a chegada de Anthony Elanga e comemorou a chegada do reforço.

“É uma grande satisfação receber o Anthony no Newcastle. Ele sempre foi uma prioridade para nós, por isso fico feliz em trazê-lo já no começo da pré-temporada. Ele é um jogador promissor, com qualidades que o tornam uma arma ofensiva importante. A velocidade, a energia e o faro de gol dele vão agregar ao nosso estilo de jogo. Anthony está determinado a evoluir conosco e buscar sucesso, e toda a equipe está animada para trabalhar com ele”, afirmou o treinador.

