Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Está na hora do tão aguardado retorno do Brasileirão 2025. E com direito a clássico! Neste sábado (13/7), dia em que a principal liga da América do Sul volta a ter jogos após a disputa do Mundial de Clubes, os rivais Vasco e Botafogo se enfrentam em Brasília (DF), no Mané Garrincha, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada. Há muitas novidades nas equipes, então, vamos saber como elas chegam para o esperado retorno ao Brasileirão.

Onde assistir

Vasco x Botafogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino conseguiu uma bela vitória contra o São Paulo, em pleno Morumbi, em seu último compromisso antes da paralisação do futebol para o Mundial de Clubes, há 30 dias. Dessa forma, passou o período de inter-temporada fora da zona de rebaixamento, dando novo ânimo à Colina.

Assim, o clube aproveitou a paralisação para resolver pendências. Antecipou a saída de Dimitri Payet, contratou Coutinho em definitivo e renovou com Léo Jardim, um dos pilares da equipe. Além disso, o volante Thiago Mendes chegou para ampliar as opções no meio-campo.

O novo camisa 23, porém, ainda não está inscrito e, por isso, sequer viajou à capital federal. Adson, ponta que sofreu fratura na tíbia no treino da última segunda-feira (7/7), está fora e só deve voltar em 2026. No entanto, há retornos para o time de Fernando Diniz. O ponta David, ausente desde setembro de 2024, consta entre os relacionados. O mesmo vale para o garoto Estrella, fora de ação desde junho do mesmo ano. Apesar de não serem titulares, ficarão como opção para Diniz no banco de reservas.

Como chega o Botafogo

O Botafogo chega para sua primeira partida após fazer história no Mundial. Apesar da eliminação nas oitavas para o Palmeiras (1 a 0), o Glorioso voltou ao Brasil com a moral alta por ter sido o único a vencer (e até mesmo marcar) diante o PSG (FRA), finalista e favorito ao título. No entanto, há muitas mudanças no atual campeão brasileiro e da Libertadores.

A primeira delas é no banco de reservas. Afinal, Renato Paiva perdeu o emprego após a eliminação para o Alviverde, com John Textor buscando Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, para o comando técnico. O italiano, porém, ainda não está regularizado, com Cláudio Caçapa provavelmente comandando o time de maneira interina. Apesar disso, Ancelotti já deu seus primeiros treinos no CT Lonier.

Além disso, há mudanças na equipe também. Isso porque o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus acertaram suas idas para o Nottingham Forest (ING), e pela primeira vez não estarão à disposição da comissão técnica. Outros desfalques do Glorioso ficam por conta de Patrick de Paula, Bastos, Rwan Cruz, Serafim, Kauê, Matheus Martins e Jeffinho. Gregore, que negocia saída para o Al-Rayyan (CAT), está entre os relacionados.

Por outro lado, vários reforços chegaram. Foram cinco ao todo: o zagueiro Kaio Fernando, os meias Jordan Barrera e Álvaro Montoro, e os atacantes Arthur Cabral e Joaquin Correa. À exceção de Barrera, anunciado na última quinta (10/7), todos já estrearam pelo Fogão.

VASCO x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 12/07/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Mauricio Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Coutinho e Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Montoro (Allan); Artur, Savarino e Arthur Cabral. Técnico: Claudio Caçapa (interino).

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

