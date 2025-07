Matheus Babi projeta reação do ameaçado Juventude em retorno do Brasileirão

Em situação desconfortável no Brasileirão, o Juventude espera aproveitar o retorno do campeonato para reagir diante do lanterna Sport. O time gaúcho, penúltimo colocado com oito pontos, recebe o Leão pernambucano na próxima segunda-feira (14), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 13ª rodada.

O atacante Matheus Babi confia na preparação do elenco durante a pausa da competição. A expectativa, portanto, é a de que o Papo consiga, se recuperar na tabela. A começar por um triunfo no confronto direto contra o Rubro-Negro, que aparece com apenas três pontos.

“Acredito que conseguimos aproveitar bem esse período sem jogos. Tivemos a oportunidade de fazer alguns amistosos e corrigir erros importantes. A equipe trabalhou com intensidade e temos tudo para fazer um bom retorno nesta sequência da temporada”, afirmou o camisa 9, que registra um gol em cinco partidas pelo time alviverde.

Para Babi, a presença em massa da torcida jaconera será um diferencial na retomada do campeonato de pontos corridos.

“É um jogo de seis pontos. Tanto para nós quanto para eles, só a vitória importa. Por isso, será fundamental conquistar esses três pontos dentro de casa, ao lado da nossa torcida. Esse jogo pode ser o início da nossa reação no Brasileirão, para sairmos dessa situação desconfortável”, concluiu o atacante.

