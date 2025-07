Luis Enrique revela o segredo do PSG antes da final: ‘A verdadeira estrela é a equipe’

O técnico do PSG, Luis Enrique, concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (11). Ele, primeiramente, projetou a grande final do Mundial de Clubes contra o Chelsea. O espanhol, aliás, ironizou a boa fase de sua equipe e pregou humildade antes da decisão. A sua principal mensagem, contudo, foi sobre a força do coletivo. Segundo ele, a filosofia do time é clara: “a verdadeira estrela é a equipe”.

Questionado sobre o bom momento do time, Luis Enrique foi bastante irônico. Ele afirmou que o momento atual não é o melhor do clube na temporada:

“Não é o melhor momento que tenho no PSG. Agora que estamos vencendo tudo está bem, mas estava muito melhor quando perdíamos. Agradeço os elogios, mas só estamos assim porque ganhamos. Se Guardiola perde dez jogos, todos o matam.”

O treinador, ademais, demonstrou muito respeito pelo adversário da final. Ele fez questão de elogiar o trabalho do técnico Enzo Maresca no comando do Chelsea. Para Luis Enrique, o time inglês será um rival muito difícil de ser batido.

“Vamos enfrentar o Chelsea do Maresca, uma equipe que me encanta muito. Uma equipe que tenta jogar, não só se defende. Não será fácil”, analisou.

Luis Enrique revela segredo do sucesso

O espanhol também foi questionado sobre o “segredo” para o sucesso de seu time. Ele, então, explicou de forma bastante simples a sua filosofia de trabalho. Para o técnico, o PSG não depende de apenas um craque para poder brilhar em campo:

“É uma equipe com 11 estrelas, é isso que temos. E não só 11, são 12, 13, 14, 15… a verdadeira estrela é a equipe.”

Apesar de tudo, o técnico sabe que a temporada só será perfeita com o título. Ele reconhece que esta pode ser a sua melhor jornada como treinador. Contudo, ele condiciona essa avaliação ao resultado do jogo de domingo (13).

“Pode ser a melhor temporada da minha vida como treinador, mas preciso vencer a partida […] para ver”, concluiu.

