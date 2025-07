Técnicos de Universidad de Chile e Colo-Colo trocam provocações antes de clássico

No próximo sábado (12), a retomada do Campeonato Chileno após a pausa para o Mundial de Clubes será em grande estilo. Às 16h (de Brasília), o Estádio Nacional, em Santiago, recebe mais uma edição do clássico entre Universidad de Chile e Colo-Colo, dois dos clubes mais populares do país andino.

A briga das equipes, por ora, se dá em esferas bem distintas quando se olha para a classificação. Enquanto La U está em terceiro lugar, com 28 pontos, apenas a quatro do líder Coquimbo Unido, o Cacique ocupa a modesta nona posição, com 21 unidades.

Não por acaso, o técnico Jorge Almirón foi questionado se teme o fim de seu ciclo em caso de derrota no clássico. Nesse sentido, o treinador emendou uma resposta onde misturou confiança e provocação, já que relembrou a manutenção de Gustavo Álvarez como técnico da Universidad de Chile mesmo após perder o campeonato, justamente, para os colo-colinos. Na época, a distância entre os times chegou a ser de dez pontos na tabela.

“Não analiso muito além do jogo de amanhã. No ano passado, viramos um campeonato com 10 pontos de desvantagem, saímos campeões e o técnico adversário não foi demitido. Não sou negativo, não posso pensar assim. No ano passado, demos a volta por cima em um campeonato que estávamos 10 pontos atrás, contra os arquirrivais, e conseguimos”, apontou o profissional de 54 anos.

Do lado azul da rivalidade, a pergunta mais latente para o seu técnico se referiu ao considerável jejum que La U convive nos últimos anos contra esse rival em especial. Isso porque a equipe universitária não vence o Colo-Colo, jogando na condição de mandante, desde 2013. No histórico geral, a Universidad de Chile tem somente um triunfo nesse mesmo período.

Em razão disso, Álvarez não teve dúvidas em apontar que o confronto “vale muito mais do que três pontos” além de enxergar que sua equipe vai superar o adversário “em todos os aspectos”:

“Para nós, essa partida é muito mais do que apenas três pontos… E me parece que os clássicos são sempre jogos à parte. São três pontos nas estatísticas, mas, para nós, são muito mais do que isso. A maneira de vencer a partida, e principalmente os clássicos, é superar o adversário em todos os aspectos: físico, técnico, tático, emocional, em tudo. Amanhã, vamos superar o adversário em todos os aspectos e vencer a partida.”

