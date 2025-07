Bahia x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto pelo G4, Bahia e Atlético se enfrentam neste sábado (12), às 21h (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Tricolor de Aço e o Galo estão separados por apenas um ponto. Dessa forma, ambos podem entrar no grupo de classificados para a fase de grupos da Libertadores de 2026 em caso de vitória.

Bahia e Atlético já se enfrentaram 59 vezes na história. O Galo, no entanto, leva vantagem. Afinal, são 24 vitórias contra 16 do Tricolor de Aço, além de 19 empates. Contudo, o time baiano levou a melhor no último confronto e venceu por 3 a 0, em jogo válido pelo segundo turno do Brasileirão do ano passado.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Bahia

O Bahia chega embalado após eliminar o Fortaleza na Copa do Nordeste e garantir vaga nas semifinais. O técnico Rogério Ceni aproveitou o período sem jogos por causa do Mundial de Clubes para recuperar a parte física dos jogadores. Dessa forma, o Tricolor chega forte, mas não terá Kanu e Erick, suspensos, à disposição.

Como chega o Atlético

Invicto nos últimos oito jogos do Brasileirão, o Atlético vivia boa fase antes do Mundial de Clubes. Em sétimo lugar, o Galo está um ponto atrás do Bahia e separados apenas pelo Fluminense. Assim, o técnico Cuca aproveitou para recuperar a parte física dos jogadores e terá o retorno de Guilherme Arana. Contudo, Everson e Rony estão suspensos.

BAHIA x ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 12/07/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Rubens; Dudu e Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir: Sportv e Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.