Dudu entra com queixa-crime contra Leila Pereira e batalha judicial ganha novo capítulo

A briga entre Dudu e Leila Pereira ganhou um novo e sério capítulo nos tribunais. O atacante do Atlético Mineiro, primeiramente, apresentou uma queixa-crime contra a presidente do Palmeiras. Ele a acusa formalmente de difamação e injúria por declarações da dirigente. O caso, aliás, se soma a outras ações na Justiça Cível e no STJD. Uma audiência no tribunal desportivo, inclusive, já está marcada para a próxima semana.

A nova ação penal de Dudu tramita na 13ª Vara Criminal de São Paulo. A defesa do jogador, por exemplo, entende que as falas de Leila visavam manchar sua reputação. Uma audiência para este caso específico foi marcada para o dia 26 de agosto. A presidente do Palmeiras, por sua vez, informou que o caso já está com seus advogados.

Além disso, a briga também corre no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Uma denúncia contra Dudu, acionada por uma entidade de mulheres, foi acatada pela procuradoria. A audiência deste caso, ademais, está marcada para a próxima sexta-feira (18). As partes, portanto, já foram devidamente notificadas para prestar depoimento.

O atrito entre os dois se tornou público no ano passado. Tudo começou, de fato, após a saída conturbada de Dudu do Palmeiras. Na época, Leila Pereira afirmou em entrevista que o atacante “saiu pela porta dos fundos”. O jogador, em seguida, respondeu de forma bastante dura em suas redes sociais.

A presidente do Palmeiras, contudo, deu outro tom à discussão pública. Em entrevistas posteriores, ela levantou a pauta do machismo como motivação. Leila afirmou que Dudu não teria a mesma atitude se o presidente fosse um homem.

“Não tenho dúvida que tudo o que esse atleta fez é porque sou mulher”, declarou a dirigente.

